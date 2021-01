Patnáct celoobličejových štítů předali zástupci hodonínské společnosti vedení Základní školy a praktické školy v Hustopečích. Personální agentura HAPI dlouhodobě se snažící o společenský přesah a rozvoj regionu, se v rámci koronavirové krize rozhodla zmobilizovat zdroje a využít je tam, kde je to třeba. Díky úzké spolupráci se společností Richvalsky Manufacturing, která vlastní farmu 3D tiskáren, nechala vyrobit obličejové štíty. Ty brání přenosu kapének, a tak i šíření infekčních respiračních onemocnění, mezi které spadá právě i covid-19.

Škola v Hustopečích dostala plastové štíty od hodnínské firmy. Foto: Kristýna Klusáková | Foto: Deník / VLP Externista

„Naším cílem bylo a dlouhodobě je pomáhat a podporovat ty, kteří to potřebují, zasazovat se o rozvoj regionu a Moravy obecně. V tomto případě jsme navíc zkrátka věděli, že pomoct - vzhledem k 3D tiskárnám, které máme k dispozici - můžeme poměrně snadno. Nebylo tedy o čem dlouho přemýšlet,“ vysvětlil majitel obou společností Dušan Richvalský.

Poté, co padlo rozhodnutí o výrobě štítů, volba obdarovaného subjektu už byla snadná. „Děti a mládež jsou pro nás velké téma. Když to situace dovoluje, pořádáme pro ně akce, což nyní možné není. Rozhodli jsme se je proto podpořit alespoň ve školním prostředí. Předpokládáme, že je stále příjemnější komunikovat s učitelem, jehož výraz není překryt rouškou, v čemž je štít snadným řešením,“ dodal.