Otevřené sklepy jsou oblíbeným turistickým lákadlem jižní Moravy. V sobotu toho využili také vinaři z Hustopečí, kteří své sklepy otevřeli na celé odpoledne a umožnili návštěvníkům ochutnat svá vína. Při té příležitosti po roce opět zasedla také horenská rada, aby podle obyčeje starého horenského práva vykonala zarážení hory. I přes proměnlivé a nejisté počasí tomuto prastarému zvyku přišel přihlédnout dostatek svědků .Zarážení hory se neobejde ani bez požehnání. Kdo jiný by mohl být více oprávněný prosit za bohatou úrodu a hojnost než pan kaplan Vojtěch Zahrádka. „Žehnání je v první řadě modlitba. Žehnací modlitby vychází ze židovství, kdy se děkuje pánu Bohu, abychom si uvědomili boží dobrotu a milost a vyprošujeme si boží požehnání a potřebnou pomoc do konkrétní oblasti. Často se nesprávně říká, že se žehnají věci. Žehnání je v první řadě pro člověka, takže i když se žehná třeba vinice, žehná se především lidem, kteří na ní budou pracovat,“ vysvětlil kaplan Zahrádka církevní obřad.

Jak bývá zvykem, poté, co se hora slavnostně zarazí, nesmí nikdo do vinohradu ani na krok. O to přísnější tresty přicházejí, když se objeví někdo s cílem hrozny ukrást. Letošní scénka byla okořeněna o skutečně nevídaný počet zlodějů. „Letos těch zlodějů byla celá řada – poprvé jsme tu měli tři nezbedníky najednou,“ překvapeně reportuje vinař a tou dobou také herec Pavel Košulič. Přestože proradných nenechavců bylo povícero, horenská rada všechny náležitě potrestala, ve středověku by si však tuto nerozvážnost rozmysleli pravděpodobně lépe. „Podle horenského práva jsme je měli oběsit, ale samozřejmě jsme byli v milostivé náladě, a díky ní dostali jen na zadek,“ směje se Košulič. Hora však dlouho zavřená nezůstala. I v tomto se letos jinak tradiční vinařská akce odlišovala. „Letos poprvé, po těch všech letech, jsme horu vzápětí otevřeli, protože přesto, že je letošní vinobraní pozadu, protože je opravdu zima, je celá řada raných odrůd a spousta vinařů už musí sbírat hrozny na burčák,“ prozrazuje vinař. O tom, jaká bude tento rok sklizeň, zatím můžou vinaři jenom debatovat. „Zatím je to těžké říct, je chladno, pořád do toho prší, hrozny relativně drží, ale pokud by se to mělo opakovat, mohly by nějaké hniloby a problémy být. Zatím to ale vypadá nadějně, ale musíme se modlit za lepší počasí,“ uznává Košulič. Tak nezbývá než prosit sv. Urbana a doufat, ať máme i příští rok čím zahánět žízeň!

