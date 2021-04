Do krajského kola 10.ročníku soutěže, které se konalo online 29.3.2021 v prostředí Teams, postoupil vítězný tým okresního kola ve složení Zuzka Rubášová, Jeroným Kamenský a Jan Bartoň (třída kvarta) a obsadil vynikající 3. místo v kategorii II.

Studenti hustopečského gymnázia mají zájem o zařazení finanční gramotnosti do výuky. | Foto: Se souhlasem Gymnázia T. G. M., Hustopeče

Soutěžilo 12 týmů z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina. Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a vlastní prezentace zadaného úkolu, který hodnotila odborná komise. Žáci měli za úkol kreativně zpracovat téma „Jak byste se chtěli učit o financích u vás ve škole“. Naši žáci mají zájem o zařazení finanční gramotnosti do výuky. Jedním nápadem, který prezentovali, bylo založení osobního účtu žáka s fiktivní měnou a ziskem podle studijních výsledků. Tyto smyšlené peníze by se žáci učili spravovat a investovat. Na konci roku by byli odměněni nejaktivnější žáci. Ve školním vzdělávacím programu gymnázií výuka finanční gramotnosti není samostatný předmět, ale snažíme se zařadit toto téma do mezipředmětové výuky, například s polytechnickou výchovou a kariérní výchovou.