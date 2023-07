/KOMENTÁŘ/ Jako téměř každý malý chlapec jsem chtěl být popelářem, protože se mi líbila jízda vzadu na stupátku popelářského automobilu. Dnes jsem již delší "dobu dospělý", již popelářem být nechci, protože jsem důchodce. Ale jedno se nezměnilo. Vážím si práce všech popelářů.

Modernější popelářský vůz | Foto: Vlastimil Tělupil

Není to nijak jednoduchá práce. V zimě ze stání musí často ve sněhu nebo na ledu dotáhnout popelnice ke svému automobilu, aby je mohli vysypat. V létě sice popelářům nevadí v práci led a sníh, ale často musí mít opravdu odolný žaludek ze zápachu, který se line z popelnic nebo kontejnerů. Budu upřímný, kolik z vás se dívá na práci popelářů s respektem, znevažuje ji, ale na druhou stranu napadlo vás, co by bylo, kdyby popeláři nejezdili a odpadky by se vršily na hromadu?

Velký návrat: skupiny Lunetic či Rednex ovládly prostor pod břeclavským zámkem

Líbilo by se vám závodit s krysami a potkany, kdo dříve přejde na druhou stranu ulice? Řidiči popelářských automobilů mají můj obdiv za to, že dovedou zacouvat k popelnicím. Často navíc mezi zaparkovanými osobními automobily, kde mají "tolik" místa, že by se tam vedle popelářského automobilu vešla i pohlednice. Zajíždí často i tak k popelnicím, kde mají problém zajet a vycouvat řidiči s osobními automobily.

Popeláře potřebujeme, pokud chceme mít čisté a zdravé životní prostředí. Proto jim jejich práci ulehčujme třeba tím, že nebudeme své osobní automobily parkovat tak, aby nebránily v práci popelářům.