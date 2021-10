Křepická základní škola chce žáky podpořit ve sportu a pohybových aktivitách a proto se zapojila do letošního Evropského týdne sportu. Aby to bylo pro děti více zajímavé, byla celá akce motivována známou postavou Harryho Pottera. Děkujeme Soně Procházkové za pěkný příspěvek

Děti z křepické školy si vyzkoušeli sport čarodějek a čarodějů, famfrpál. | Foto: Soňa Procházková

Nejdříve dostali všichni žáci dopis s oznámením, že jsou přijati ke studiu ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. V pátek 24. září přivítaly žáky ve škole paní učitelky převlečené za čarodějky. Společně pak luštili hádanky, řešili kvízy, připomněli zaklínadla a malovali fantastická zvířata z knihy Harryho Pottera. Ke slovu přišel i moudrý klobouk, který děti zařadil napříč všemi ročníky do jednotlivých bradavických kolejí. Každá kolej si vymyslela svůj název a přihlásila se do fanfrpálového turnaje. Nebyl by to ale fanfrpál bez košťat. Každý si vyrobil to své a přál si, aby mu dobře létalo.