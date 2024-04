Studenta Jana Habijaniče představila čtenářům Deníku Kateřina Bališová, učitelka a výchovná poradkyně Střední školy polytechnické v Hustopečích.

Jan Habijanič je mistr Evropy v MMA. | Foto: se souhlasem Kateřiny Bališové

Jak dlouho se věnuješ tomuto sportu?

MMA se věnuji téměř jedenáct let, už od první třídy. Dovedl mě k tomu můj taťka. Sám se tomu nevěnoval, ale zajímal se a nakonec se rozhodl, že mě tam přihlásí. Začátky byly pomalé a někdy i složité, ale teď už mám za sebou více než šedesát zápasů a velmi mě to nabíjí. Dík patří nejen mému trenéru Jaroslavu Hovězákovi, ale hlavně rodičům, kteří mně fandí a podporují.

Jak se připravuješ na zápasy?

Příprava je hlavně o tréninku a regeneraci. Týden před zápasem většinou hubnu. Jsem v kategorii do 56,7 kg, a do té váhy se musím dostat. Takže jím zeleninu, maso na páře, ryby a další nízkokalorické potraviny. Den před zápasem se shazuje voda z těla, v tuto dobu nejím ani nepiji, jdu třeba do sauny. Samozřejmě, že je stěžejní trénink. Chodím každý den. Nejdřív je rozcvička, poté se simulují různé situace, útoky. Na konci se pak spárujeme a zkoušíme to. Každý je jiný, někdy je zaměřen na grapling a někdy na postoj. Trvá to hodinu a půl. Některý den jdu i dvakrát, ráno a odpoledne.

Kde trénuješ?

Klub 119 MMA v Brně, to je mé momentální působiště, jsem tu od září. Předtím JETSAAM Brno.

Co tvé úspěchy?

Už dva roky jsem členem české státní reprezentace. V roce 2016 jsem vyhrál 1. místo na Mistrovství republiky v thajském boxu – MUAY THAI. Dvakrát jsem se účastnil Mistroství světa, jednou to bylo v Sofii, podruhé v Abu Dhabi. V Emirátech mi to uniklo o vlásek, ze tří zápasů jsem vyhrál dva. Naposledy (16. března) jsem byl na Mistroství Evropy XFC ve Velkém Krtíši na Slovensku, kde jsem se umístil na prvním místě ve své kategorii. Dalším mým cílem je Mistrovství světa IMMAF, které se bude konat v říjnu v hlavním městě Uzbekistánu.

Co budoucnost a sny?

Rád bych se tím živil aktivně, co nejdéle to bude možné, později i trénoval děti a mládež. Mým snem je dostat se do UFC.

Jak vidíš dál svoje studium?

Obor Elektrikář mě zajímá a baví. Učitelé mají pochopení pro můj koníček, s výukou mi více pomáhají, dávají materiály a poskytují konzultace. Díky nim se mi daří studium skloubit se sportem. Závěrečné zkoušky mě čekají až za rok, věřím, že vše zvládnu a úspěšně absolvuji.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů.