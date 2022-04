Z garáže do garáže a zpět se vydali v sobotu návštěvníci další lahžhotské Jarmarktour. V čase epidemických omezení byla výprava po stáncích přímo o výrobců zajímavou náhradou běžného jarmarku, nyní to byla užitečná a orginální procházka za "tím nejlepším z Lahžhota", jak nabídku originální akce označují sami organizátoři.

A že bylo co zkoumat, prohlížet, ochutnávat a vybírat. Jarní Jarmarkour měla tři desítky zastávek a cestou voněly domácí klobásy, zvala vína, lákly zákusky, kapustnica, sýry, zelí, bramboráky, voněla domácí mýdla, zaujala jarní výzdoba a vůbec bylo pořád na co koukat a co objevovat. V muzeu si děti mohly vyzkoušet zdobení perníčků a vajec, výrobu ozdob z kukuřičného šustí , pletení žil a k vidění byla spoustu výtvorů dětí ze základní školy.