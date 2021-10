Ochutnával se hlavně burčák a pokud je ještě ve sklepě víno, tak se degustovalo i víno. Jak kdo chce a na co má chuť. K tomu byly připravené různé pochutiny. Večer ve v osm hodin Ďůrkobraní pokračokovalo taneční zábavou v místní sokolovně. Setkání pořádaly Akce v Šakvicích. Mužácký sbor přijel a zazpíval z nedalekých Přibic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.