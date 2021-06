Ještě do konce srpna mohou lidé využít program, který je součástí Afrického léta v zoo. Zahrnuje přednášky, semináře nebo speciální prohlídky.

Pro prázdninové období jsou určené také lesní kluby pro děti od sedmi do třinácti let. Tato letní aktivita v areálu zahrady nabídne mladým milovníkům přírody nezapomenutelné zážitky ve společnosti zvířat z celého světa. Pod dohledem zkušeného lektora se děti seznámí s exotickými zvířaty a užijí si týden plný zábavy, her a poznávání přírody.

„Rozhodli jsme se reagovat na stále rostoucí zájem o letní programy pro děti. K těm nejoblíbenějším patří letní příměstské tábory, jejichž kapacita je samozřejmě omezená na šest turnusů. Právě kvůli velkému zájmu o ně jsou vždy velmi brzy obsazené. Proto letos nově nabízíme možnost pro dalších přibližně pět set dětí prožít prázdninový týden na Mniší hoře,“ komentoval novinku ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Lesní kluby dětem nabídnou týden v zoo plný zábavy, her a poznání. Každý týden je možné vybírat z celkem pěti stanovišť – Afrika, Arktida, Austrálie, Amerika a Asie. „Na každém z těchto míst budou mít děti možnost zažít jiné dobrodružství. V Africe se stanou strážci národního parku, v Arktidě jim zvířata Severu budou pomáhat při hledání staré zlatokopecké chaty, v Asii odhalí stoleté tajemství posledních žijících mytických draků, na Divokém západě v Americe budou sledovat ukrytou stezku Indiánského kmene a v Austrálii nejprve překonají les Chechtavého Jacka, zátoku létajících želv či teritorium masožravých papoušků a pomohou tak zachránit malého klokánka Joeyho,“ dodala tisková mluvčí zoo Monika Brindzáková. Na každého účastníka čekají zábavné vzdělávací aktivity i seznámení se s chodem zoologické zahrady. Zázemí pro lesní kluby je zbudováno mimo návštěvnickou trasu přímo v areálu zoo.

