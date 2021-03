Jsou tu pro nás vždy, když potřebujeme a teď jsme tu pro ně byli chvíli my

Čtenář reportér





Radost, úsměvy na rtech i dojetí v unavených očích. To vše jsme dnes odpoledne s paní ředitelkou Sedláčkovou a panem ředitelem Háderem viděli před břeclavskou nemocnicí, kde proběhlo předání dárků, dobrot, obrázků a dopisů pro zaměstnance. Pro ty, kteří pracují, když my si čteme. Pro ty, kteří svádějí boj o životy, když my doma spíme. A boj je to těžší a těžší.

Do břeclavské nemocnice zavítali zástupci zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Dolní Věstonice, aby předali dárky pro zdravotníky. FOTO: Archiv školy | Foto: ZŠ Dolní Věstonice