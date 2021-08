Malý sraz velkých legend zažily koncem uplynulého týdne mandloňové sady u Hustopečí. Na ikonickém místě pod rozhlednou se zastavila ikonická francouzská vozítka, legendy druhé poloviny uplynulého století. Děkujeme Martinu Hodoušovi za pěkné fotky.

U Hustopečí měly dostaveníčko slavné Kachny, Citroëny 2CV. | Foto: Martin Hodouš

Čím byl pro Němce slavný Brouk a pověstný Trabant, pro Italy Fiat 500 nebo pro Brity Austin Mini, tím byl pro Francouze Citroën 2CV. Vývojáři na později legendární Kachně začali pracovat těsně před druhou světovou válkou, do hromadné výroby se auto dostalo na sklonku čtyřicátých let. Legendární je už původní zadání. Konstruktéři měli vyrobit auto, které přepraví dva vesničany se slamáky a v dřevácích, se soudkem vína a padesátikilovým pytlem brambor přes zoraná pole na trh do městečka rychlostí šedesát kilometrů v hodině, aniž by se cestou rozbilo jediné vejce v ošatce. Zadání je zřejmě z větší části součástí legendy kolem slavného vozítka, ale zřejmě souvisí přinejmenším se dvěma skutečnostmi.