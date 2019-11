Kajak RUSH letos rozšířil produktové portfolio gumotextilních lodí břeclavské firmy Gumotex. Při jeho výrobě byly využity a dále rozvinuty možnosti technologie drop-stitch, která spočívá ve spojení vrchní a spodní vrstvy tkaniny tisíci polyesterovými vlákny. Díky této technologii je možné kajak nafouknout na velmi vysoký tlak, čímž získá pevnost přibližující se tuhosti pevných materiálů.

Naopak po vyfouknutí ho lze pohodlně sbalit. „Při výrobě je pro nás důležitá také ekologie. Proto si sami vyrábíme materiály, které nejsou na bázi PVC, ale jsou vyrobeny z přírodního či syntetického kaučuku. V prostorách břeclavského závodu Gumotex vyvíjíme a vyrábíme vše od kaučukových směsí až po hotovou loď,“ doplňuje František Pálka, ředitel společnosti Gumotex coating.

Kromě výrazné změny barevnosti patří mezi hlavní novinky kajaku RUSH hydrodynamicky tvarovaná příď lodi a vytvoření kýlu. Pro komfortnější jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek je možné kajak vybavit kormidlem a odnímatelným kokpitem. Kajak RUSH je určen jak k rekreační plavbě po klidnější vodní hladině, tak k plavbě podél mořského pobřeží a splouvání řek až do obtížnosti WW2.

„Jelikož jsme titul Produkt roku získali už podruhé za sebou, dokázali jsme, že kombinace drop-stitch a naší technologie s příměsí kvalitní práce českých rukou je světovým unikátem. Výhra pro nás znamená novou motivaci, odhodlání, a především obrovskou radost. Děkuji tímto celému týmu za dobře odvedenou práci,“ uvedla po vyhlášení vítězů Radka Bartošová, vedoucí prodeje firmy Gumotex.

Soutěž Paddlesport Product of the Year Awards

Při příležitosti největšího evropského vodáckého kontraktačního veletrhu Paddle Expo jsou každoročně udělovány ceny Paddlesport Product of the Year Awards (Produkt roku). Cílem soutěže je upozornit na zajímavé a inovativní produkty. Získané ocenění si nový produkt nese po celý následující rok, což významně pomáhá jeho vstupu na trh a zviditelnění v silné konkurenci evropských i čínských výrobců.

Roman Müller