Kapitální úlovek. Čtenář Mirek vytáhl v Bulharech metrového kapra

Čtenář reportér





Bez dvou centimetrů metr vážil jedenáctikilový kapr, kterého v těchto dnech v Bulharech vytáhl z Dyje čtenář Mirek Kodar. Na ryby chodí už dvacet let, tohle byl jeho největší úlovek. Vrátil ho do řeky, třeba budete mít příště štěstí vy. Máte svoje skvělé úlovky a ještě lepší zážitky? Podělte se s čtenáři, co jste z řek a rybníků vylovili vy. Na fotky a příběhy se těšíme na e-mailu redakce.breclavsky@denik.cz.

Kapr 98cm 11kg chycen v Bulharech svazová voda Dyje 4b. | Foto: Mirek Kodar