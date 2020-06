10. března 2020 žáky a zaměstnance všech typů škol v naší zemí zaskočila informace o uzavření škol od následujícího dne až do odvolání. Každý žák i pracovník ve školství si určitě tento den bude navždy pamatovat. Gymnázium TGM v Hustopečích od této chvíle až do současnosti standardní prezenční výuku nezapočalo. Nahradilo ji však jinou, novou a modernější.

Tomáš Pleyer, student septimy, při on-line výuce matematiky | Foto: archív Gymnázium TGM Hustopeče

Ve výuce mnoha předmětů, např. matematiky, fyziky, chemie, biologie, ve společenských vědách a v jazycích se osvědčilo využit prostředí Google Classroom. To umožňuje přehledně a termínovaně zadávat úkoly s přesnými pokyny, odevzdanou práci korigovat, vkládat videa, využívat poslechová cvičení, kvízy a doplňkové materiály tak, aby vlastní průběh jednotlivých výukových bloků byl co možná nejpestřejší a pro žáky zajímavý. Při videokonferencích v tomto systému se píši testy ze sdílené obrazovky. To umožňuje učiteli sledovat žáky během testu, aby co nejméně opisovali. Potom test musí žáci ofotit a poslat do určitého času zpět přes Google Classroom.