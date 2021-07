V pátek 23. dubna jsme ve škole slavili Den Země. Objednali jsme pro děti výukový program Půlden na školní přírodní zahradě, který měl být zejména pro děti z MŠ. Ve školce ten den bylo málo dětí, a tak jsme je doplnili žáky z 1. a 2. ročníku. Přijely k nám dvě odbornice z Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání z Brna. Dětem připravily zajímavý program podle knížky Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka. S dětmi si povídaly na téma, jak je důležité zadržovat vodu v krajině, chránit každou tůňku, jezírko a vytvářet pro zvířátka pítka. Paní Dana Křivánková nám poradila, jak na dešťový záhon, po kterém jsme tolik toužili. Dešťový záhon vytvoříme na spodním dvoře školní zahrady. Plánujeme zde vybudovat také vegetační střechu a koupit sudy na dešťovou vodu. Pro děti ze školky objednáme dva Badatelské batůžky, aby při svých cestách krajinou v okolí Boleradic mohly pozorovat krásnou přírodu. V neposlední řadě jsme mysleli i na pedagogy a na 29. října 2021 jsme objednali program Exkurze za příklady dobré praxe. Zaměstnanci naší školy se zúčastní exkurze v ukázkových zahradách v Brně. Načerpáme zde inspiraci, kterou můžeme využít v Boleradicích.

V květnu jsme začali s přípravou Dešťového záhonu na školní přírodní zahradě. Zaměstnanci školy, žáci a děti ze školky přiložili ruce k dílu. Naučili jsme se míchat substrát, zjistili jsme, co je to drenáž a vybrali vhodné rostliny. V pátek 4. června nastalo velké sázení, každé dítě si zasadilo nejméně jednu rostlinku. Bylo třeba vyhloubit jamku, do ní nalít vodu, správně usadit rostlinku a zasypat. Nakonec jsme všechny trvalky a skalničky dobře zalili. Tentokráte ještě vodou pitnou, ale všichni už čekáme na déšť. V týdnu jsme usadili dva nové sudy na dešťovou vodu a pan klempíř je napojil na svody ze střechy. Při úklidu koutku pod břízou, jsme došli na spoustu starého dřeva, které využijeme k vybudování Broukoviště. Při hledání informací o přírodních zahradách čtvrťáci a páťáci zjistili, že Hmyzí hotel a Broukoviště jsou dvě různé věci. Na www.skolaboleradice.cz, zjistíte podrobnější informace o projektu.

Miroslava Vavriková

za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Boleradice