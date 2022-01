Organizátory je tréninkové skupina Rozběháme Břeclav, která tímto výběhem slaví již 7. výročí založení. "Tato akce se koná už několik let pod záštitou spolku Rozběháme Česko, zároveň s námi se tento den rozběhnou běžečtí nadšenci na desítkách míst po celé republice. Letos jde o zápis do české knihy rekordů, snažíme se zvednout z gauče nejvíce lidí v republice v jednu chvíli. Registrovat se lze zdarma na webu www.rozbehamecesko.cz, ale přijít samozřejmě můžete i bez registrace," doplňuje za místní organizátory ambasador Martin Daneš.Je jedno, jakým tempem běháte, mezi několika desítkami účastníků si každý najde svého sparring partnera a tempo je vyloženě konverzační. Vítaní jsou i běžci se psem. "Čas neměříme, jde o to si běh užít, popřát si do nového roku a nezmrznout," doplňuje Daneš. Sraz je ve dvě hodiny odpoledne na konci ulice Habrová Seč v Poštorné.