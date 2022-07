„Chtěli jsme, aby lidé, ale zejména děti prožily knihu jinak. Vyprávění příběhů skrz divadlo, pohyb, kreativní činnost bylo hlavním motivem při vyhledávání účinkujících. Těch bylo nakonec okolo padesáti,“ řekla Ilona Salajková organizátorka festivalu. Kvůli covidu přestaly knihovny navštěvovat jak školy, tak děti celkově. Záměrem organizátorek, bylo tedy oslovit co nejširší veřejnost a poskytnout jim jiný pohled na čtení, a to díky seznámení s autory, autorskou tvorbou dětí nebo nabídky knižní produkce malých nakladatelů.

„Když nás oslovily organizátorky festivalu, okamžitě jsme se chopili tak krásné příležitosti. Rozhodli jsme se uspořádat maňáskové divadlo, ve kterém se mohly děti dozvědět od havranice Klárky a jejích zvířecích přátel, co dělat nebo na koho se obrátit ve chvílích, kdy je něco trápí. Je důležité dětem vysvětlovat, že tady existují lidé, ať už příbuzní, vychovatelé či učitelé, kteří jim mohou pomoci, ať už jsou jejich trable jakékoliv,“ řekla Lenka Hýbnerová vedoucí organizace Magdalenium.

Děti měly možnost vyzkoušet si dětskou jógu, která slouží k uvolnění nahromaděného napětí. Dále si mohly zkusit cvičení zaměřené na uvolnění agrese – Příběh malého tygra. Tvořivou složkou byla kresba na kamínky anebo kresba na obličej. „Věříme, že pohyb i tvorba mají nesmírně terapeutické účinky, a to zejména u dětí. Pomáhají dětem vyjádřit své obavy a regulovat emoce svým vlastním a jedinečným způsobem. Pozitivní účinky tedy zajistil celý festival,“ řekla s nadšením Vanesa Tóbisová psycholožka organizace Magdalenium.

Velké úspěchy slavilo Knihopáskovo hnízdo. Tvořivá paní hajná a edukátoři z Lesů ČR, umožnili účastníkům vydat se na cestu za poznáním stop zvířat, listů nebo rostlin. Třešničkou pak bylo zakončení jejich programu formou úžasného koncertu na lesní roh. K největším zážitkům festivalu patřila představení divadla Loutky bez hranic. Díky promyšleným scénám, skvělým loutkám a improvizačního umění, byli autoři schopni okamžitě vtáhnout do děje každého diváka. Další úspěšné představení předvedl divadelní kroužek z Dětského Domova Mikulov.

O skákání na jednonožce, jízdu na jednokolce, žonglování, chůzi na laně a mnoho dalšího se zasloužila cirkusová dílna, která formou aktivního pohybu zaujala nejen ty nejmenší. Čtení probouzí fantazii, představivost, posiluje naše komunikační dovednosti a obohacuje nás různými informacemi. To, co se na první pohled může zdát jako nudná záležitost, se milovníkům knih, kteří za festivalem stojí, podařilo proměnit v akci, která nadchla a pobavila téměř tisíc účastníků. „Věříme, že se na Moravě zrodila nová tradice. Všichni se těší na příští rok. Jedná se o velký závazek, o to víc však budeme pracovat na tom, aby byl příští rok stejně úspěšný jako ten letošní,“ dodala s úsměvem Illona Salajková hlavní organizátorka akce.

Kristýna Kolářová