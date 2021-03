Knihovna v Morkůvkách láká děti i dospělé, nabízí knihy i hrací koutek

Ve funkci knihovnice Místní lidové knihovny v Morkůvkách jsem již 40 let a od té doby prošla knihovna řadou změn, co se týče stavebních úprav i počítačového vybavení. Nynější situace mě mrzí o to víc, že kvůli zvýšenému výskytu Covidu nefunguje ani výdejní okénko, jako v ostatních knihovnách.

Místní knihovna nabízí řadu zajímavý titulů k výpůjčce. FOTO: Archiv knihovny | Foto: Deník / VLP Externista