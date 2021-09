Výstavu Kobylská zahrádka pořádali zdejší zahrádkáři už posedmé. Letos poprvé uspořádali i soutěž o nejepší zelňačku. Na místě byly čtyři stánky se zelňačkou. Za sto korun dostal návštěvník misku, tu si mohl i odnést domů, lžíci, chleba a lístek, který odevzdal polévce, která mu nejvíce chutnala. Vyhráli Bobíci. Paní říkala, že takovou zelňačku vaří už šestadvacet let, co je vdaná. Výstava v Kobylí se opravdu podařila.

Kobylští zahrádkáři vystavovali to nejlepší ze svých zahrádek a soutěžili. kdo uvaří nejlepší zelňačku. | Foto: Miroslava Jakubčíková

