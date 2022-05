Nedělní průvod od muzea do sokolské zahrady byl početný, děti se seřadily a pochodovaly vzorově. Braly to opravdu zodpovědně a bylo to moc krásné. Změnou oproti předcházejícím ročníkům byla dechová hudba. Stárky a stárečky doprovodila a po celé odpoledne vyhrávala Veselá kapela z Ratíškovic. Novinkou byly i butonky, místo dřívějších mašliček. Jen jsme podcenili jejich množství. Tentokrát Vás přišlo hodně. Dětí i dospělých, domácích i přespolních, krojovaných i bez kroje, účinkujících a hlavně diváků a tanečníků.