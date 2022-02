Padáky nad sněženkami. Prosluněný den na Pálavě táhl nadšence do vzduchu

Ústředním exponátem výstavy je socha Kohútek jarabí, vycházející z lidové písně, kterou na Slovensku, podobně jako v Česku, dovedou zabroukat malí i velcí. „Kohoutka jarabého jsem vytvořila z původní slovenské krajky a vystihuje prapodstatu slovenské a vlastně i české duše. Že jsme schopní obětovat se pro lásku,“ vysvětluje bratislavská sochařka. Kromě folkloru Jana Galaxie Brisudová čerpá i z mytologie. Proto jsou v Havlíčkově vile k vidění třeba Dafné, Athéna nebo oboustranný Hedon se skleničkou vína. „Je mi ctí, že mohu vystavovat v nádherně zrekonstruované Havlíčkově vile, kterou manželé Monika a Jan Vintrlíkovi spolu se svým týmem nadačního fondu Moravská krása přetvořili na úžasný galeristický prostor a skvěle zorganizovali vernisáž. Myslím, že sochy společně s fotografiemi Jiřího Grossmanna se vzájemně doplňují a výstava je atraktivní,“ podotýká umělkyně.

Nepřehlédnutelné sochy různých velikostí doplňují snímky, na nichž vystudovaný lékárník Igor Grossmann zachytil tradiční život venkovanů nedaleko Rajce na severozápadě Slovenska v 50. a 60. letech minulého století, o němž už tehdy věděl, že pomine. Fotografie dokládají na jedné straně tvrdou rutinu na vesnici spjatou s obděláváním půdy a sklízením úrody, na straně druhé přibližují okamžiky zaslouženého odpočinku a radosti jako masopust nebo svátek Tří králů. „Výstava ve mně vyvolala osobní vzpomínku. Když jsem na fotografii viděl paní vedoucí kravky, vzpomněl jsem si, jak jsem nedaleko Východné přespal v kupce sena a ráno mě vzbudily podobné kravky jako na obrázku,” poznamenal místostarosta Břeclavi Richard Zemánek, který výstavu za doprovodu slovenské lidové kapely Muzička spoluzahájil.

Cílem dvojvýstavy je poukázat na to, jak se minulé dokáže prolnout s moderním a vytvořit nadčasový celek. “I to, co odvál čas, může dost dobře pokračovat a přinášet hodnoty aktuální době. Tvorba Jany Galaxie Brisudové toho budiž důkazem. Je to přesně to, o co se v nadačním fondu snažíme – aby starobylé tradice a folklor nadále vzkvétaly a bavily všechny generace,” vyjádřuje se zakladatelka nadačního fondu Moravská krása Monika Vintrlíková.

Výstava potrvá do konce května a v Havlíčkově vile v Poštorné je přístupná vždy v pátek 14.00 – 18.00, sobota/neděle 13.00 – 17.00.

Lucie Pátková

Moravská krása