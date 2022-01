Po roční vynucené pauze s velkou chutí opět vyrazili koledníci na tříkrálovou sbírku. Například ve Šitbořicích se všichni koledníci, náležitě vystrojení, sešli nejprve v kostele a pak vyrazili s pokladničkami dům od domu pozdravit, přijmout dar do pokladničky, popřát vše dobré do nového roku a napsat na dveře ta známá písmena vyprošující požehnání tomu domu. "Při letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo rekordních 146 115 korun," informovali organizátoři ze šitbořické farnosti. Pilní byli i koledníci v Morkůvkách, kteří do sbírky vybrali 17 777 korun.