V sobotu 8. srpna 2020 pokračoval největší bikerský seriál pro veřejnost v Evropě svým šestým letošním dílem, tentokrát v Hustopečích na Břeclavsku. Podnik s názvem Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO přilákal celkem 1076 bikerů a bikerek všech výkonnostních i věkových kategorií.

Hustopečemi jelo přes tisíc bikerů, v Kole pro život | Foto: archív pořadatele

Celý den panovalo extrémní vedro, před všemi účastníky museli organizátoři smeknout pomyslný klobouk. „Jsem velmi rád, že se opět po roce vrací do Hustopečí Kolo pro život, věřím, že to dnešní hodně netradiční počasí nebude na škodu a že se všichni ve zdraví vrátí do cíle,“ řekl na startu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.