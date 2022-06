Tvrdonická Pomněnka zpívala a tančila na velikonoční slavnosti v Brně

Milovníci techniky se těšili z obřího traktoru a motoroví nadšenci mohli obdivovat naleštěné stroje od motorkářů z Podluží Riders. V dětské dílničce, kde mohly děti projevit tvůrčího ducha, dominovalo barvení sádrových odlitků. O spokojenost návštěvníků se postaralo také několik stánků s jídlem a nápoji. Velké oblibě se těšila přítomnost Policie ČR s možností vyzkoušet si brýle simulující účinky drog a alkoholu. Sbor dobrovolných hasičů Tvrdonice si pro návštěvníky připravil názornou ukázku vzniku požáru a lidé si mohli v jejich stanu vyzkoušet poskytnutí první pomoci.

Celé odpoledne vyvrcholilo vystoupením dětské skupiny Čiperkové, které mělo velký úspěch. I přes občasný deštík se návštěvníci nenechali odradit počasím a užívali si akce až do podvečerních hodin. Chtěli by jsme moc poděkovat obci Tvrdonice a Všem našim sponzorům. Už teď organizátorky ví, že se příští rok můžete těšit na další ročník této akce, a proto si do kalendářů zapište datum 27.5 2023. Tak přijďte!

Jana Hrbatová