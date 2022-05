Jako každá správná záležitost v kraji, i setkání sborů v Bulharech vzniklo před lety ve sklepě. „Tam ostatně vznikl i nás sbor Pulgráčané, nazvaný podle původního jména Bulhar. Chtěli jsme udělat setkání mužských sborů, ale vymyslet to tak, aby bylo něčím originální a zajímavé, aby byla taky trocha srandy,“ vrátil se k počátkům kosení lúky Bedřich Pola z Pulgárčanu.

Sbory si na louce společně zazpívají a jeden zástupce z každého soutěží v kosení. „Časový limit je tři minuty a potom komise hodnotí šířku a délku pokosu a čistotu stébla. Letos vyhrál mužský sbor z Vápenic, ale dobře se bavili všichni, a to je důvod, proč tohle setkání pořádáme,“ dodal Pola. Zapívat a kosit letos přijelo jedenáct sborů. „Z největší dálky přijel ze Slovenska mužský sbor s Horní Skuče na Trenčínsku. Jsme rádi, že si sbory naše setkání oblíbily a některé se už pravidelně vrací,“ shrnul Pola.

Kvůli pandemickým omezením pořadatelé vynechali loňský ročník. „Předloni jsme se sešli alespoň my sami s nějakou lahví vína, abychom tradici úplně nepřerušili. Teď už doufáme, že se budeme moci vrátit k našim oblíbeným akcím. Dlouho ale nebylo jisté, co bude kdy povolené, proto jsme z vlastních akcí připravili hlavně kosení lúky a jinak se podílíme na tom, co se v obci děje,“ doplnil Pola.