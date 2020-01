Vzpomínám si, jak jsme na Vánoce zdobili stromek, mezi tím jsme se dívali na televizi, která mimořádně vysílala černobílé pohádky celý den. Mezitím jsme se sáňkovali, stavěli sněhuláky a když jsme byli zmrzlí,to znamená, že jsme měli nosy červené jako kontrolky, tak jsme se šli ohřát ke kamnům, abychom za chvíli byli zase venku.

Na to vše jsem si vzpomněl, když jsem viděl ten letošní předvánoční ruch. Zdálo se mi, že se v praxi ukazuje heslo "Nakupte na tři měsíce bude dva dny zavřeno. U každého obchodu byla plná parkoviště, uvnitř byly plné nervozních a zbytečně uspěchaných kupujících. Litoval jsem utahané prodavačky, které braly z posledních sil, nevěděly co udělat dříve, protože všechno bylo nutné udělat hned a prodavaček je zoufale málo. Za svoji snahu dostávaly opravdu "inteligentní" poznámky typu, že se nemají flákat, přitom dělaly na minimálně 160 procent.

Přiznám se, že takové poznámky nemám rád od lidí, kteří neví o čem je řeč. Nechci ze sebe dělat chytrého, ale jsem vyučený prodavač, v obchodě jsem odpracoval tři roky. Musel jsem nastoupit k PSB Brno, proč bych tom měl tajit, hlavně z finančních důvodů. V obchodě jsem tehdy pracoval za osm korun na hodinu, u PSB za osmnáct, to již byla úplně jiná motivace.

Napadlo někoho, kolik tun zboží denně odtahají prodavačky v rukách, protože zboží když se přiveze na prodejnu se musí přebrat a naskladnit do obchodu, aby se mohlo prodávat? K tomu si připočtěte obsluhu zákazníků, u vdaných prodavaček i druhou směnu doma, protože mají rodinu a vyjde vám, že prodavačky jsou denně na nohou a kmitají minimálně šestnáct až devatenáct hodin denně. Jistě, je to jejich věc, nikdo je nenutí aby pracovaly v obchodě, ale napadlo vás jak bychom nakupovali základní potřeby, kdyby všechny prodavačky odešly z obchodů pracovat někam jinam?Obchod je podstatnou částí ekonomiky, protože se v obchodě prodá to, co se vyrobí. A tím je vlastně zajištěný, pokud se na to dívám správně, oběh finančních prostředků. Nemohu se ubránit dojmu, že i v obchodě jsme, co se týká pracovních sil, na tom stejně jako např. v dopravě, kde je jak říká kamarád mraky lidí. Ale pracovní síly nejsou. Jak budeme tento nedostatek pracovních sil v obchodě řešit? Bude se to řešit dříve než bude pozdě?

Vím, že není moc dobré se se mnou bavit o obchodu, protože jej znám ze všech stran. Jako prodavač za pultem, zákazník, vozil jsem v ČSAD zboží do obchodů, také jsem pracoval na velkoobchodě, proto vím, o čem mluvím.

Ještě jedna věc mě nemile překvapila. Vždy jsme se učili, že Vánoce jsou svátky klidu, míru a pokoje, ale jak jsem se díval kolem sebe na ty lidi ve frontách, nemohu se ubránit dojmu, že lidé jsou i před Vánoci agresivnější. To mi nějak nejde k sobě, ale nepřestávám věřit, že i to se zlepší. Ikdyž přemýšlím, jestli jsem větší optimista nebo blázen.

Nemusíte se mnou souhlasit, možná to není přesný názor, ale je můj.

Vlastimil Tělupil