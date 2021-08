Za doprovodu zástupkyň nadačního fondu Moravská krása se americká návštěva sešla s Pavolem Foltínem z oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem bylo především prodiskutovat možnosti vzájemné podpory a součinnosti. „Jsme jediné národní české a slovenské muzeum a knihovna v Severní Americe, a tak je naší povinností ‚uchovávat minulost, oslavovat přítomnost a tvořit budoucnost‘ pro všechny Čechy a Slováky kdekoli na světě. Zcela přirozeně jsme proto navázali partnerství s nadačním fondem Moravská krása, abychom společně vyprávěli příběhy naší historie a kultury a šířili je dál, s ještě větším dosahem,“ přibližuje účel transatlantické spolupráce Cecilia Rokusek, sama potomek čtvrté generace Čechoslováků v USA.

Současné projekty: dvě výstavy a galerie ornamentu v České vesnici

Nadační fond Moravská krása s muzeem v Cedar Rapids spolupracuje od svého vzniku v loňském listopadu. Zakladatelka fondu, podnikatelka a honorární konzulka České republiky v Atlantě Monika Vintrlíková zároveň patří do muzejního výboru. Letos na konci května se tak iowské muzeum stalo první zastávkou putovní výstavy Moravian Glory: Preserving Our Brilliance, která na příběhu bábinky Maryšky z Charvátské Nové Vsi přibližuje obyčejně neobyčejný život na Moravě ve 20. století. Od té doby už expozici vidělo na tisíc zájemců. Podobně chystá fond se sídlem v Břeclavi do Ameriky poslat fotografickou výstavu Krajina paměti / Memoryscape. Mezi aktuální společné projekty patří rovněž Moravská galerie ornamentů, kdy 13 lidových maléreček ze Slovácka tradičním slováckým ornamentem vyzdobí jeden z domů národního muzea velkými panely s ornamenty z několika folklorních oblastí a různými rukopisy maléreček. Návštěvníci české čtvrti se tak naučí rozpoznat rozdíly a rozmanitost ornamentu s tím, že do budoucna by se tam mohly konat výtvarné dílny. „Moc se těšíme na to, až bude taková velká sbírka našich ornamentů od nejlepších maléreček od příštího roku zdobit Czech Village. Pevně věříme, že malebné ornamenty budou lákat k nahlédnutí nejen krajany za mořem, pohladí je na duši a chytnou za srdce,“ popisuje smysl projektu Dagmar Benešová, programová manažerka nadačního fondu Moravská krása.

Z Brna do Hrušek, Lanžhota a Břeclavi

Z moravské metropole delegace zamířila na Obecní úřad v Hruškách za starostkou obce Janou Filipovičovou. Muzeum v Iowě záhy po úderu tornáda na jižní Moravě spustilo fundraisingovou kampaň a nadační fond Moravská krása jim pomáhá vytipovat konkrétní projekt, kterému by konečná, vybraná suma pomohla. Manželé se později setkali také s malérečkou Marií Švirgovou z Lanžhota, čestnou členkou nadačního fondu Moravská krása, a prohlédli si Havlíčkovu vilu v Břeclavi, kterou nadační fond přeměňuje v galerii a místo pro setkávání všech milovníků folkloru a moravských tradic. Zástupci obou stran tak utužili vzájemné vztahy pro to, aby společně pokračovali v šíření moravského dědictví ve Spojených státech amerických. „Jižní Morava je živoucí kus umění. Nezáleží na tom, kam jedete, všude vidíte pestrou přírodní a historickou krásu. Nádherný venkov, malé vesnice plné různorodých tradic, vinice připomínající, že tady se rodí vína z těch nejlepších ve střední Evropě. Při každé návštěvě vnímám místní hrdost a opravdovou lásku ke kultuře a nemůžu se dočkat, až se sem zase vrátím,“ poznamenává Cecilia Rokusek z muzea v Cedar Rapids.

Michaela Gajdová

nadační fond Moravská krása