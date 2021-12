Když kraj zapadá v půli adventu sněhem, člověku se už někdy zdá, že slyší vánoční rolničky. Pak se do kraje podívá ještě jednou a všimne si, že když se pod sněhovou duchnou vytrácí podzimní barvy, vůbec to jeho okolí neubírá na kráse. Jen se z pestrého obrazu stává snad ještě působivější kresba. Za krásné fotky děkujeme Iloně Čevelíkové, Evě Jurůjové, Petru Manišovi, Rostislavu Sklenskému a Jiřímu Vítečkovi.

Procházka zasněženým krajem pod Pálavou. | Foto: Petr Maniš

Někdo má zimu nejraději za oknem, se sklenkou něčeho pro zahřátí v ruce. Jde to ale i jinak, hrnek punče nebo svařáku by si měl člověk zasloužit a Břeclavsko k téměř už zimním procházkám láká na mnoho způsobů. Vinice spí, odpočívají i lesy, ale podívejte se v naší galerii, jak krásné nabízí díky zimním kouzlům pohledy. A což teprve, když si vyšlápnete do kopců, ať už na oblíbené Pálavě nebo kousek dál u Boleradic. A když budete mít cestu kolem Zaječí, dívejte se, třeba cestou k rozhledně Dalibor, kolem sebe a budete překvapeni, jak prazvláštní výjevy potkáte, a to na jejich tvoření stačila trocha kamení a dřeva.