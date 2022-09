Letos se do Mikulova sjelo opravdu velké množství milovníků vína, kultury a Pálavy vůbec, což bylo vidět na každém kroku v celém městě. Po celé dva dny, až do pozdních nočních hodin bylo k dispozici nesčetné množství stánků s vínem, burčákem a ostatním občerstvením. Stejné to bylo s kulturou, kde na několika scénách se střídaly různé hudební žánry, tam si mohl vybrat snad úplně každý. Nejde opomenoutani velkolepý příjezd krále s celou družinou. Dá se říct, že vrťochům počasí navzdory letošní Pálavské Vinobraní dopadlo moc dobře.