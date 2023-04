Bob a Bobek - dva malé bílé králíky zlákala na Bílou sobotu akce v Lanovém centru H-Park v Břeclavi. Program odstartoval už v dopoledních hodinách a nesl se v duchu Velikonoc. Na děti čekala například velikonoční stezka, během které musely splnit dvacet úkolů. Na místě nechyběl náš čtenář Lukáš Hrdlička, kterému moc děkujeme za krásné fotky.

Králíci z klobouku zavítali na Velikonoce do Břeclavi | Foto: Lukáš Hrdlička

O půl třetí odpoledne dorazili na místo také dva hlavní hosté akce, a to králíci z klobouku Bob a Bobek. Pro přítomné si nachystali řadu her a úkolů. V rámci toho byla také soutěž o volné vstupenky do lanového parku nebo kvízohrátky.

Na závěr akce přišlo na řadu losování výherců hlavních výher. Tím největším lákadlem byla dovolená v centru Babylon v Liberci, poukázka na gastronomický zážitek nebo volné vstupy do lanového parku. Šanci vyhrát měl každý, kdo splnil úkoly z velikonoční stezky.