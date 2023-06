Ve tvrdonickém parku u mateřské školy je od pátku 2. června instalována „rozkvetlá“ výstava. Na šesti panelech přibližuje téma venkovských předzahrádek. Ty totiž nejsou jen na první pohled bezvýznamnou, malou plochou u domu. Právě předzahrádky jsou určující součástí veřejného uličního prostoru sídla.

Výstava o venkovských předzahrádkách ve Tvrdonicích | Foto: Barbora Dohnalová

Kromě funkce estetické plní dnes předzahrádky i čím dál důležitější funkci mikroklimatickou. I jejich podobou totiž ovlivňujeme to, jestli se budou ulice v našich obcích přehřívat nebo tento trend alespoň trochu zmírníme.

Výstava 10+2 rozkvetlé předzahrádky je součástí stejnojmenného projektu, díky němuž se ve Tvrdonicích povedlo obnovit 10 předzahrádek v ulicích obce a 2 předzahrádky v národopisném areálu – u Slovácké chalupy i menší chaloupky. Projekt je podpořen grantovým programem Zelené oázy, který vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost Mol Česko.

Trabanty na jednom místě. Lidé se kochali nablýskanými legendami

Tvrdonice byly v tomto programu úspěšné již podruhé; aktuální „rozkvetlé aktivity“ jsou totiž volným pokračováním loňského projektu „Rozkvetlé venkovské zahrádky pro všechny“, díky němuž bylo v parku založeno 6 květinových záhonů a vysazeno několik stromů. Aktuální projekt "10+2 rozkvetlé předzahrádky" posouvá kvetení dál do ulic, blíž k jejich obyvatelům.

Všechny předzahrádky jsou veřejně přístupné a jejich změna je již teď viditelná. Jakou roli má předzahrádka jako součást sídelní zeleně? Jak vypadala tradiční předzahrádka v regionu Podluží? Kde hledat inspiraci pro tvorbu současných venkovských předzahrádek? Jak by měla předzahrádka v našem regionu vypadat? Jak interpretovat tradici v současných trendech zahradního designu? Co do předzahrádky patří a co ne? To se dozvíte při naučné procházce krásně kvetoucím tvrdonickým parkem. Výstava zde bude umístěna do neděle 18. června. Pro aktuální info sledujte fb Tvrdonice - životní prostředí.