Pak už pokračovala jedna radostná událost za druhou.

Pomáhaly při vykrajování vánočních perníčků, z nichž některé ozdobily a pověsily na vánoční stromeček. Ostatní pak s chutí zbaštily.

S velkým strachem a napětím očekávaly příchod Mikuláše s čerty a andělem. Ti opět nezklamali a po básničkách a písničkách podarovali všechny děti včetně zlobílků dobrotami. Letos se to obešlo bez uhlí a brambor.

Děti se také zapojily do různých čertovských a vánočních her či výtvarného tvoření. Pomohly při zdobení vánočního stromečku a to i vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Celé toto období bylo zakončeno ukázkou vánočních lidových tradic a vánoční nadílkou.

Všem rodičům tímto děkujeme za finanční příspěvky na hračky. Děti z nich měly velkou radost a mohly se těšit na další Vánoce. Ty opravdové, které příšly o pár dnů později doma. Mějte je všichni krásné, procítěné a zdravé.

Dana Havelková

Základní škola a Mateřská škola Sedlec