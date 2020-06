Kravihorci doplatili na pandemii koronaviru

Od roku 1937 se nepřetržitě koná o Velikonocích Velikonoční košt vín. Na konci třicátých let minulého století se tomu říkalo „Okus vín“. Máme málo zpráv o konání tohoto koštu ve válce, ale letos to bude pravděpodobně po prvé, co se nemohl uskutečnit z rozhodnutí vlády o zákazu takovýchto akcí.

Kravihorci doplatili na koronavirus | Foto: archív Deníku Rovnost