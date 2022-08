Kroje a veselí. Hody v Perné pohledem návštěvníka

Už jsme doma a Hradišťan - diváci na festivalu MikuLOVE zažijí unikátní společné vystoupení, při kterém dojde k propojení křehkosti a divokosti, folklórní subtilnosti a punkové zběsilosti a nepředvídatelnosti. Hudebníci obou formací zahrají nově zaranžované skladby z repertoáru Už jsme doma i Hradišťanu a to v poměru přibližně půl napůl. Obsazení fúze bude přicházet s různými variacemi: zazní „hradišťanské“ verze písní Už jsme doma v podání samotného Hradišťanu, „užjsmedomácké“ verze Hradišťanu v podání samotných Už jsme doma, ale v různých kombinacích se propojí i jednotliví hudebníci nebo sekce napříč oběma kapelami. Hlavní část programu pak představí oba soubory spojené do jednoho, hrajícího ty či ony skladby společně. Aranží skladeb Už jsme doma se ujme Jiří Pavlica a skladeb Hradišťanu Miroslav Wanek. „Mohlo by se zdát, že dochází k setkání a propojení dvou zdánlivě odlehlých hudebních těles. Hradišťan se svou láskou k folklórní tradici, jemnými zvuky a často melancholickou náladou. A Už jsme doma, překypující energií a dravostí, punkovou zběsilostí a nepředvídatelností. Obě kapely ale spojuje několik aspektů – odvaha překračovat hranice, včetně těch svých vlastních, vysoká míra profesionality, láska k poezii, smysl pro melodičnost a silná citovost výpovědi,” vysvětluje Miroslav Wanek.

Dějištěm festivalu se opět stane nově zrekonstruovaný amfiteátr letního kina v Mikulově, přilehlý park a další místa v tomto historickém jihomoravském městě. Návštěvníkům bude k dispozici stanové městečko a veškerý festivalový servis včetně bohatého občerstvení. Areál amfiteátru je bezbariérový.

MikuLOVE navazuje dramaturgií a podtitulem Festival nepopulární hudby na dvacetiletou tradici festivalu Eurotrialog, který do své smrti v roce 2019 pořádal v Mikulově hudebník, promotér, fotograf a dobrá duše alternativní hudby Romek Hanzlík. O dramaturgii se stará Romkův dlouholetý přítel a kolega z kapel FPB a Už jsme doma Miroslav Wanek. Pořadatelství převzali po domluvě s Romkovou životní partnerkou Ladou Kuruczovou jeho přátelé a kolegové Petr Pošvic a Radim Svatoň. Festival dává prostor nekomerční - nemainstreamové hudbě, umělcům ´okrajových´ žánrů, není pouze o zvučných jménech, ale i o mladých talentech. Ve svém názvu má zvýrazněno slovo LOVE (láska) a nejde jen o slovní hříčku - jde o symbolické vyjádření ducha celého festivalu, který je o lásce k hudbě, ale i o lásce mezi lidmi, o toleranci, hledačství, o respektu k ostatním a hlavně o fantazii bez limitů, o nekonečném objevování.

Dvoudenní i jednodenní vstupenky jsou v prodeji v síti GoOut. Ceny: dvoudenní - 1.290 Kč, dvoudenní (sleva pro studenty) - 990 Kč, pátek - 790 Kč, sobota - 990 Kč. Děti do 15 let věku v doprovodu rodičů zdarma. Akční vstupenky 6+1 zdarma / 10+2 zdarma na klub@livermusic.cz.

