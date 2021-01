Padesát let trvání atletiky oslavili na podzim přísnotičtí křtem knihy, která mapuje činnost atletického oddílu při TJ Sokol Přísnotice, a to od jeho založení až po současnost. Publikace obsahuje bohatý fotografický materiál, tabulky výsledků a mnoho vzpomínek, faktů, srovnání. Atletika je mezi dětmi v Přísnoticích a v okolních obcích stále oblíbená pro své „vesnické pojetí“ – tréninky v přírodě, blízko domova bez nutnosti časově náročného dojíždění.

Půlstoletí trvání atletického oddílu oslavili v Přísnoticíh závody.

Přípravy na samotný křest knihy začaly už od jara, i když kvůli pandemické situaci bylo konání nejisté. Nakonec vše vyšlo a tak mohlo samotnému křtu předcházet také konání závodu na 50x400m. Této štafety se zúčastnili především bývalí členové oddílu, ale i rodiče nynějších atletů a samozřejmě i samotní atleti. Nejstarším účastníkem byl p. František Svoboda 82 let, naopak nejmladší vyběhla na trať dvě dvouletá děvčata. Se symbolickým číslem 50 se na dráhu vydal sám zakladatel a předseda oddílu p. František Němec, který je rovněž autorem již zmíněné publikace. Do závodu se vzhledem k jeho zdraví vydal na elektrické čtyřkolce. Kompars mu v zádech dojemně dělali téměř všichni účastníci této akce. Jeho mladý a sportem protkaný duch v těle je stálou inspirací a povzbuzením snad všem, kteří mají s přísnotickou atletikou co do činění.