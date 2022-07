Letadla s „piloty“ a pomocníky měly za úkol (podle kategorií) na povel s několika dalšími společně odstartovat pomocí elektrických motorů, vyletět do předepsané výšky, vypnout motory, vrtule zasunout do trupů modelů, 10 minut kroužit jako větroň a pak přistát na určené místo. Za to dostávají body. Každým rokem se stávají mimořádné události, kdy modely odmítnou poslušnost „pilotům“ kteří je ze země dálkově řídí a ztratí se v sousední kukuřici, meruňkovém sadu nebo vinohradu. Letos však měli piloti pomocníka „dron“, který jim neposlušné modely pomáhal hledat. Přesto všechno však po skončení akce se ještě tři modely postrádaly a jeden se našel až v pondělí v obci. Tato modelařina je poměrně nákladná a cena jednoho modelu je i několik desítek tisíc korun.

Václav Petrásek