Křížovou cestou k prameni. Vyšlápněte z Křepic ke Svaté

Nedaleko Křepic je starobylé poutní místo U Svaté, které tradice spojuje se svatými Cyrilem a Metodějem. Letos je to právě dvacet let, co k němu vede křížová cesta, kterou si věřící připomínají zvláště nyní před Velikonoci. Za pěkné fotky děkujeme Martinu Hodoušovi.

U Křepic na Břeclavsku najdou poutníci a výletníci křížovou cestu, která je zavede k prameni, který legenda spojuje se sv. Cyrilem a Metodějem. | Foto: Martin Hodouš