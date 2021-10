Letošní Svatováclavské slavnosti začaly minulý pátek Svatováclavským bleším trhem na Cyklosféře, pak započalo se stavěním máje pod zámkem. Navečer zahrály kapely Brixtn, Irnis a Lucie Revival. V sobotu obklopil podzámčí tradiční jarmark vína i piva bylo dosti a vůně jídel se nesla okolím.K vidění byla přehlídka dětských folklorních souborů, zatancovali mládežníci z taneční skupiny Actiwity DC a EM Dancers (vystoupení taneční skupiny N.C.O.D., bylo pro nemoc zrušeno). Zahrály legendární kapely, HB Stop a Břeclavan (a to i společně). Hvězdami večera byly kapely Queen Revival Princess a Jiří Zonyga s Klárou Vojáčkovou, s jejich Větry z jihu. V neděli se v kostele sv. Václava konala slavnostní mše svatá. Odpoledne pak prošel městem hodový krojový průvod městem od gymnázia k městskému úřadu, kde starosta chase předal hodové právo. Přítomní byli představitelé partnerských měst, polského Andrychówa a Lysé nad Labem. Pak se hodová zábava přesunula pod zámkem s dechovou hudbou Zlaťulka, místními slováckými krúžky a folklorními soubory. Závěrem se konalo vyhlášení vín města, kterým se staly vzorky z vinařství Rozinek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.