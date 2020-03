Není obvyklé, že se na amatérském divadle objeví alternace. „Do nich se i u nás občas pouštíme. V tomto případě jsme nuceni, protože Jan Koráb bude tuto sezónu delší dobu v zahraničí, a tak jsem požádal našeho kamaráda z Libice Jirku Hlávku a ten moji nabídku přijal,“ svěřil se režisér Brabec a dodal: „Je to malá komplikace pro režii, divák tím však není nijak ochuzen spíše naopak. Každý z herců vnese svůj přístup, svůj pohled na roli.“

Děj úsměvného příběhu je zasazen do období třicetileté války. Kdesi v zapadlé stodole se před jejími hrůzami schovává skupina potulných komediantů. Hlavní postavou je Jakub Grundle (Zbyněk Háder), kdysi dávno zběhlý student, pak vojenský sluha, teď principál kočovných komediantů. Dalšími postavami jsou děvečka od krav Markéta (Jana Jirgalová) a neurčitá existence, dědek Vambera (Jan Koráb a Jiří Hlávka jako host).

Ve druhé polovině hry se proměňují v úctyhodné jičínské občany, jak jim káže jejich herecká živnost. Na jevišti ožijí historické postavy – např. Eliška Kateřina Smiřická, Slavata z Chlumu a Košumberka, Jindřich Ota z Vartenberka, Vilém Roupovec z Roupova a další.

Děj scénáře této divadelní hry je napsán podle skutečných historických událostí města Jičína a okolí. Divákům je představen příběh šlechtičny Elišky Kateřiny Smiřické, která si zkomplikovala cestu k dědictví v té době naprosto nepřípustným milostným poměrem s prostým kovářem. Sedmnáctiletá šlechtična ve své touze po lásce porušila všechny zvyky svého šlechtického stavu a společenské normy.

Proto „byla uklizena“ nejprve na Hrubou Skálu, a pak na hrad Kumburk. V roce 1619 jí navrhl sňatek vdovec Otto Henrich z Vartenberka, zvaný Kulhavý. Novomanželé se usadili v Jičíně a mezi se Eliškou Kateřinou a její sestrou tak začaly spory o majetek Smiřických, které vyvrcholily tragédií. 1. února 1620 vyletěla do povětří část zámku po výbuchu střelného prachu ve sklepení. „Bylo to krásné představení. Je tam láska, je tam drama, je tam humor. Opravdu se mi to líbilo a herce za to všechno obdivuji,“ poděkovala paní Válková z Nosislavi.

Diváci při obou představeních na závěr zatleskali hercům ve stoje. „Když máme takový potlesk, tak to prostě znamená, že jsme odvedli dobrou práci, a že se představení líbí. A když se to líbí divákům, tak nás to hřeje u srdce,“ zhodnotil na závěr výkon herců režisér Brabec.

JIŘÍ JANDA