Na nahrávce se mimo zpěvaček a zpěváků Lácaranky představí v několika skladbách také kobylští mužáci, kteří se pod taktovkou Jaroslava Nováka natáčení také zúčastnili. V bookletu CD je napsáno: Kobylí, Mutěnice, Čejkovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Šakvice, Pavlov, Dolní Dunajovice, Hustopeče, Křepice, Morkůvky, Krumvíř, Bořetice, Vnorovy – z těchto 14 míst se sjíždějí muzikanti Lácaranky na své akce, za svými posluchači a příznivci. Ovšem jakmile sednou na pódium, zvednou nástroje a začnou hrát a zpívat, stává se z nich jeden celek – Lácaranka z Kobylí. Přesně jako před pětačtyřiceti lety, kdy Metoděj Hanák a Jaroslav Haman tuto kapelu založili. Jeden za všechny – všichni za jednoho. Toto pravidlo francouzských mušketýrů muzikanti Lácaranky vyznávají plných 45 let. A není to jen fráze.

Na tomto CD uslyšíte polku, valčík, orchestrálku, sólovou skladbu pro tenor i pro trumpetu, slowly tempo, tango i směs lidových písní. Přijměte tuto pestrou kytici melodií i rytmů jako poděkování za Vaši přízeň Lácarance. Věřím, že se za 5 let, kdy Lácaranka bude slavit 50 let od svého založení, spolu opět sejdeme a třeba při poslechu příštího CD zavzpomínáme na doby minulé. Toto nové CD bychom rádi věnovali památce našeho kamaráda, zpěváka a kapelníka Pavla Kadrnky, který zemřel dne 29. 5. 2019 ve věku 50 let. V Lácarance působil plných 22 let. Miloval muziku, vinohrad, víno. Je těžké zvyknout si na jeho nepřítomnost v muzice, ale život už je takový a my nemáme šanci s tím něco udělat.

Pavel Svoboda

kapelník DH Lacárnka