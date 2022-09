Už je to zhruba deset let, co se den přivezení máje posunul ze čtvrtka před hody, na sobotu, týden před hody. Tento den, letos 10. září, v ranních hodinách vyráží z náměstí místní pacholci, společně s dvěma vozy, za státní hranice do Slovenského, čarského háju, aby dovezli vybranou budoucí máju.

Pacholci se, po slíbené tekuté odměně od stárků, pustí do ručního odkopávání hlíny a odsekávání kořenů vybraného spodku máje. Lanžhotská mája je totiž, oproti májím v okolních dědinách, ojedinělá tím, že se přiváží a staví společně s kořenem o průměru zhruba dvou metrů. Jakmile se podaří strom dostat na zem, zazní typická hodová písnička Tá lanžhotská mája tenká.