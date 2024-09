V sobotu 21. září byl krásný slunečný den, plný událostí a lidských příběhů. Kromě odeznívání záplav na severu Moravy a v jižních Čechách se uskutečnily také volby do Senátu a krajských zastupitelstev. V Lednici se uskutečnila také jedinečná akce, sraz absolventů Zahradnické fakulty při příležitosti oslavy 105 let od založení Vysoké školy zemědělské, současně univerzity MENDELU. Účast na této akci nebyla velká, možná právě kvůli výše uvedeným událostem, také asi proto, že pozvánka přišla členům Klubu absolventů, kde jsou registrováni mladší ročníky.

Ti co přijeli do Lednice za účelem „Otevřených dveří na Zahradnické fakultě“, však určitě nelitovali, naopak měli možnost srovnání, co všechno je jiné od doby jejich ukončení studia. Já jsem absolvoval vlastně ještě na Zahradnickém oboru Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v roce 1968.

Bohatý program se uskutečnil ve studijních objektech zahradnické fakulty, kde shlédli volně dostupné laboratoře a sbírky, mohli si také prohlédnout dobře obnovené ústavy a bohatou knihovnu. Zájem byl i o nově zbudovanou Centrální laboratoř s komentovanou prohlídkou. Návštěvníky zajímaly také venkovní Tematické zahrady a skleníky, dokonce s komentovanou prohlídkou.

Úvodní přednáška o historii Zahradnické fakulty, přednesená děkanem Patrikem Burgem s využitím audiovizuální techniky v aule byla určena spíše pro absolventy. Ale objevili se i mladí zájemci o studium, doprovázeni rodiči – absolventy. Na místě byli také vybraní studenti a doktorandi, kteří ochotně nabízeli návštěvníkům nejen slovní informace, ale také příjemné občerstvení.

Vzhledem k mému celoživotnímu zaměření jsem po zhlédnutí Tematických zahrad a moderně vybudovaných učeben, laboratoří i zázemí odborných asistentů, docentů a profesorů ochutnal studentské cidry a především víno trefně nazvaných řad „Student, Doktor a Profesor“. Kromě výborného Ryzlinku rýnského mi zachutnalo také rubínové červené víno odrůdy Frankovka.

Pak jsem na pozvání odborných asistentů z Ústavu vinohradnictví a vinařství zamířil do vinného sklepa, kde už odeznívalo ukončené vinobraní a bylo možné ochutnat dokvášející Moravský muškát a Hibernal. Zaujaly mě také hrozny z hybridních kříženců a PIWI odrůd, které stále více obohacují náš sortiment. Fakultní sklep není velký svými prostory, ale ukrývá mnohé vzorky vína, při kterých se dobře diskutovalo.

Dobře připravené prezentace Zahradnické fakulty navštívily desítky absolventů, mnohdy i s rodinnými příslušníky, nakonec i mě doprovázela dcera a vnuk, a tak jsme vlastně vytvořili tři generace absolventů.

Autorem textu je Jan Otáhal.