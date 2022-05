Nabídku projektů najdete na webu Evropského centra mládeže Břeclav. Výměny mládeže ERASMUS+ Mládež umožňují skupině mladých lidí od 13 do 30 let vyjet obvykle na týden až čtrnáct dní do zahraničí. Během pobytu se spolu se svými vrstevníky z dalších zemí věnují tématu, které je zajímá, což může být cokoliv od vymýšlení ekologičtějších způsobů života přes uměleckou tvorbu, získávání tipů pro založení vlastního start-upu až po sport. Těžko hledat téma, kterému by se některý z projektů nevěnoval. Účastníci zároveň poznávají jiné kultury, zdokonalují se v cizím jazyce, rozvíjejí své znalosti a dovednosti, a zlepšují tak možnosti svého budoucího uplatnění.