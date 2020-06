Po koronovirové přestávce a potřebném rozvolnění se tak hradiště vrací i k pořádání akcí pro veřejnost.

Prázdninové akce, zařazené do třídenního programového bloku pod názvem LÉTO NA MIKULČICKÝCH VALECH, začíná v sobotu 4. července. Od 10.00 hod. budou mít návštěvníci možnost zavítat do dobového tábora starých Slovanů a seznámit se s životem našich předků. Ukázky skupiny Styrke budou k vidění až do pondělního poledne. Sobotní program doplní od 14.00 do 17.00 hod. oblíbená skupina Countrio.

V neděli 5. července si budou moci duchovní atmosféru místa prožít účastníci CYRILOMETODĚJSKÉ POUTI NA PODLUŽÍ, která začíná na hradišti za účasti krojovaných, duchovních a poutníků. v 15.30 hod.

Program uzavírá v pondělí 6. července zábavný prázdninový den VELKOMORAVSKÉ VÍTÁNÍ PRÁZDNIN. Pro děti je připraven program ve velkomoravském táboře, povídání s vladykou, archeologické hrátky na pískovišti, tvorba lodiček, letecký trenažér, tvořivé aktivity a další. Nabídka pro děti je přichystána od 10.30 hodin.

Význam sv. Cyrila a sv. Metoděje volně doplňuje výstava fotografií ČLOVĚK A VÍRA, která bude v malé galerii návštěvnického centra trvat do 31. července. Své fotografie zde prezentuje skupina fotografů, které spojuje snaha o zachycení duchovní krásy okamžiku.

Slovanské hradiště v Mikulčicích připravuje vyžití pro velké i malé návštěvníky i v druhé polovině prázdnin: 16. 8. 2020 - Hudební odpoledne s cimbálovou muzikou, 29. 8. 2020 - Veselé a hravé loučení s prázdninami s vystoupením dětského kočovného divadla.

Od začátku jubilejní 60. sezóny, tedy i během letních prázdninových měsíců je otevřeno i v pondělí v době od 10.00 do 14.30 hodin. V ostatní dny jsou otevírací časy beze změny zachovány. O víkendech a svátcích končí otevírací doba v 17.30 hodin. V tyto dny poslední prohlídka s průvodcem vychází v 17.00 hodin. Každého 20. dne v měsíci je vstup pro děti a mládež do 18 let zdarma.

Zdeněk Grombiřík