Lidé v Břeclavi se dozvěděli, jak důležitý je folklor. Na konferenci v knihovně

David Korda Čtenář reportér Jakub

Dosedla

Folklór a jeho místo v moderní společnosti. To bylo hlavní téma konference s příznačným názvem Živý folklor. Ta v úterý 27. února přinesla do Městské knihovny v Břeclavi setkání s odborníky a nadšenci, kteří se pokusili ukázat, že lidové tradice stále žijí a mají co nabídnout i v dnešní době.

Lidé v Břeclavi se dozvěděli, jak důležitý je folklor. Na konferenci v knihovně | Foto: David Korda

„Myslíme si, že folklór je jednou z nejvýznamnějších regionálních hodnot. A chceme ukázat rozmanitost použití místních tradic v řemeslu, podnikání i kultuře." Takové bylo motto konference Živý folklor. Lidé se při ní měli možnost zúčastnit přednášek a prezentací umělců z folklórního odvětví z ČR i zahraničí. Úvodního slova se nejprve ujal Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav, a Petr Vlasák, místostarosta města. Jaro už se chlubí, snad to nezničí mráz. Podívejte se, jak kvete jižní Morava Po nich následovala Petra Radkovičová, která povídala o Minifolkloru, dále to byl například Vilém Jurek, který vysvětlit, proč je pro přírodu důležité kosení a mozaiková seč. Bylo toho ale mnohem více. Podívejte se do bohaté galerii fotografa Davida Kordy.