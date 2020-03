Dojížděl jsem z Hustopečí do Brna 11 roků do práce autobusem, ještě před zahájením IDS. Vycházelo mi to perfektně, cca v 5.00 jsem za sebou na Větrné zavřel dveře a v 5.55 jsem ve firmě v Modřicích v pracovním oblečení stavil vodu na kafe. Po zahájení IDS se cestování "díky" nelogickým a zbytečným rozhodnutím prodloužilo a zkomplikovalo. A podle mého názoru z veřejné dopravy asi 2/3 cestujících přešly na individuální dopravu. Tyto své zkušenosti, které jsem za těch 11 roků dojížděním do práce z Hustopečí do Brna získal, jsem popsal na facebooku ve skupině Hustopeče.

Jezdím do Brna, kde mám různé aktivity. Kamarádi se divili, proč jezdím vlakem, když je jednoduší jezdit autobusem. Chtěl jsem, ať mi do dokážou. Vznikla z toho sázka, kterou jsem prohrál. Vzal si mě "do školení" kamarád, Brňák, který jezdil jako řidič autobusu v DP Brno. To, co mě naučil, bylo až překvapivě jednoduché. Když jsem jel ke kamarádům, jeden pracuje na Hvězdové, to je ulice spojovací s Francouzkou a Bratislavskou, druhý bydlí u Vojenské nemocnice. Jednoduše, vystoupil jsem z autobusu u Ústředního hřbitova, přešel jsem ulici, nastoupil jsem do tramvaje číslo 2 a jel jsem až na místo.

Pokud jedu k sestře, kde vystupuji ve Slatině u Kasáren, stačí mi vyjít z autobusového nádraží na Zvonařce a jsem na zastávce autobusu, který mě doveze tam, kam potřebuji.

Chtěl jsem jej trumfnout, proto jsem navrhl abychom jeli na náměstí Svobody. Zasmál se, počkal na mě u Ústředního hřbitova, kde jsme nastoupili do tramvaje. Nevím jestli to bylo číslo 5 nebo 6, prostě do tramvaje, která jela přes Mendlovo náměstí na Českou. Vystoupili jsme na další zastávce za nemocnicí u svaté Anny, přešli jsme ulici a byli jsme na Šilingrově náměstí. Odtud je kousek na Zelný trh i na náměstí Svobody. Tak bych mohl ještě pokračovat, ale neberte to jako mé rady, že chci dokazovat, že jen já mám pravdu. Jsou to jen mé zkušenosti, které dnes již asi neplatí, protože autobusy jsou ukončeny u Ústředního hřbitova a vše je jinak.

Ze všeho mi ale zůstala jen jedna otázka. Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové se cestující z Hustopečí do středu Brna dostanou vlakem za 35 minut. Na facebooku jsem našel navrhovaný jízdní řád pro vlak z Hustopečí do Brna, kde je jízdní doba 50 minut. Kde je pravda? Který údaj platí?

