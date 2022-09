Neskutečné množství hodin práce věnovali vinaři Hřebačkovi opravě starých sklepů v Podivíně a po mnoha měsících přišel čas pozvat hosty. Za pár minut se náměstíčko zaplnilo a lidé proudili sem a tam. Velmi dlouho se zpívalo, povídalo, vzpomínalo, fotografovalo a hlavně jsme se všichni radovali, velcí i malí, že můžeme být spolu. Atmosféru skvěle doplnila Mirka Šubíková, která nám udělala radost svou harmonikou a písněmi na přání. Podivínská luneta Antonína Vojtka, jeho vůbec první nástěnná malba, se stala nejfotografovanějším obrazem. Kdo nemá fotku, jako by v sobotu nežil. Děkujeme za skvělou atmosféru všem, kteří přišli a Hřebačkům a jejich týmu za velkorysou péči. Všichni měli co jíst a pít a hlavně možnost si užít hezké odpoledne a večer. Bylo to nezapomenutelné - tak zase příště!