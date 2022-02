Poslední lednovou sobotu patřila břeclavská Fosfa aréna kategorii přípravky, která do svých řád vítala nové zájemce o hokej. Při příchodu rodiče dostaly k vyplnění formulář pro registraci, děti se mezitím pozdravily se lvem Karlem, který na celou akci dohlížel. Ještě před odchodem do prostor V.I.P malincí sportovci obdrželi dárečky v podobě originálních flašek na pití, omalovánek, nálepek a dalších drobností.

Po registraci následovaly kroky přítomných do prostorů V.I.P, kteří při čekání na ostatní mohli v pohodlí tepla sledovat ukázkový trénink našich prvňáčků. V 9:20 začala prezentace, které se ujal člen nejvyššího vedení klubu, Michal Padělek. Po shlédnutí úvodních videí si trenéři vzali děti, které odvedli do rozcvičovny. Rodiče si tak mohli v klidu vyslechnout jak náš klub funguje a jaké to je mít doma malého hokejistu. Děti se mezitím popasovaly s překážkovou dráhou, která na ně čekala. Nezaváhali ani nejmenší, kteří bez obav zvládli veškeré zábavné úkoly. Za udatný výkon byli všichni malí hokejisté odměněni medailí s vyrytým logem klubu.

Poté co skončila prezentace a děti se dostatečně pochlubily rodičům nově získaným oceněním se celá výprava vydala do šatny. Po obutí bruslí se mohlo jít na led! "Je poznat, že díky úspěšnému projektu bruslení školek, většina dětí již led znala a náš zimák pro ně nebyl cizí. Mohli jsme si tak zahrát řadu her, kterou malým kulíškům zpestřily naši junioři, kteří oblékli celou výstroj a zápasové dresy. Po celou dobu jsem viděl na dětských tvářích zářivé úsměvy, takže dnešek můžu ohodnotit jednoznačně pozitivně." Uvedl hlavní trenér přípravky Michal Martinčík.

Pro úplné začátečníky čekaly pomocné branečky a především naší milí trenéři, kteří se starali o co nejhezčí zážitek při seznamování s hokejem. Na pokročilejší hráče přípravky pak čekala nálož nejrůznějších her, při kterých se mohli pochlubit svými dovednostmi, které se již naučili. Nesměla také chybět společná fotka na památku.

Svůj pohled na náborové dopoledne přidal také svazový šéftrenér mládeže Radim Lenkovič: "Dnešní akce Pojď hrát hokej, se vyvedla. Přišli se přihlásit děti které potkáváme i na bruslení školek. Celkem přišlo 24 dětí a budeme rádi, když se ukážou i na dalších trénincích naší přípravky. Za mě jako svazového trenéra velká spokojenost."

Michal Martinčík