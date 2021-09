Až do konce října se mohou návštěvníci Lichtenštejnského domu v Břeclavi podívat na výstavu Natural Hany Mikulenkové v Galerii v podkroví. Děkujeme Miloši Ruferovi za zajímavý příspěvek

Galerie v podkroví Lichtenštejnského domu v Břeclavi hostí výstavu Hany Mikulenkové Natural. | Foto: Miloš Rufer, jr.

V podkroví Lichtenštejnského domu, vedle synagogy v Břeclavi, se uskutečnila vernisážvelmi zajímavé výstavy obrazů Hany Mikulenkové, pod názvem NATURAL. Autorku k malběi nspiroval její dvouletý pobyt na Bali, v prostření krásné indonéské přírody. Hana Mikulenková nyní působí v Rožnově, kde se pro změnu kochá Beskydským lesem. K potěše ducha i do tance pak zahrála kapela Hazafele, jejíž tvorba se inspiruje lidovou hudbou. Motto výstavy:„Kdybyste to uměli vyjádřit slovy, nebyl by tady žádný důvod k malbě." Edward Hoppe. Výstava potrvá do 31.10. a je přístupná od uterý do neděle, 10 - 17h. Přijďte se podívat.