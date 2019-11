Malí herci z Mikulova nadchli Olomouc

Olomoucká Pevnost poznání hostila sedmého listopadu divadelní představení vítězů krajského finále Nejmilejšího koncertu, dětí z Dětského domova v Mikulově. Dětský domov Mikulov oslavil v roce 2019 krásných 25 let své existence v novodobé historii. Během oslav se domov mimo jiné zapojil do projektu Kukátko pro Edu v rámci projektu ISPIRO, který nabídla mikulovskému domovu Univerzita Palackého v Olomouci.

Malí herci z Mikulova zaujali Indiánskou pohádkou | Foto: Markéta Židlická